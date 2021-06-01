Стала известна цена самой мощной модели Aston Martin для России

Официальный дилер марки Aston Martin привез в Россию первый экземпляр суперкара DBS Superleggera, который стал самой мощной серийной моделью британского бренда. Стоимость новинки составляет от 31 млн 450 тыс. рублей, сообщает портал Wroom.ru.

Новый флагманский суперкар, получивший свое название в честь давнего сотрудничества компании Aston Martin с итальянским кузовным ателье Touring Superleggera, построен на алюминиевой пространственной раме и шасси купе DB11, которые были существенно модернизированы. Он получил заниженную подвеску, задний привод, самоблокирующийся дифференциал и углерод-керамические тормоза.

Внешний вид Aston Martin DBS Superleggera отличает оригинальный капот и эффектные бампера, огромная «пасть» фальшрадиаторной решетки и большие боковые воздухозаборники, передние крылья с измененными воздуховодами, зауженные светодиодные габаритные фонари и пара сдвоенных выхлопных труб. За счет применения внешних навесных панелей из углепластика масса DBS Superleggera составляет всего 1693 кг, что на 72 кг легче, чем у модели DB11 Coupe.

Под капотом суперкара расположен мотор V12 битурбо объемом 5,2 литра, форсированный до 725 л.с. и выдающий 900 Нм крутящего момента. Мощный двигатель в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF, улучшенная аэродинамика, уменьшенная масса, заниженная подвеска и увеличенная до 180 кг прижимная сила обеспечивают DBS Superleggera разгон до 100 км/ч всего за 3,4 секунды, а отметку в 161 км/ч (100 миль в час) он преодолевает за 6,4 секунды. Автомобиль способен разгоняться до максимальной скорости в 340 км/ч.

Салон Aston Martin DBS Superleggera отличают высочайший уровень мастерства ручной отделки с использованием только натуральной кожи и благородных сортов дерева. Стоит также отметить глубокие ковши сидений, повторяющие изгибы тела, скошенный по хорде руль, а также панель приборов, которая закрыта козырьком и не бликует на солнце.

DBS Superleggera комплектуется цифровой панелью приборов с 12-дюймовым многофункциональным дисплеем, мультимедийным комплексом с интегрированной навигацией и прямым выходом в сеть Интернет, аудиосистемой Aston Martin Audio System, технологиями Parking Distance Display и Park Assist, подогревом, вентиляцией и электроприводом регулировок кресел водителя и переднего пассажира, а также двухзонным климат-контролем.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Aston Martin АВИЛОН