Более 50% сотрудников на производстве автомобилей Aurus – женщины

Сегодня, 31 мая, стартовало производство автомобиля Aurus Senat в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. По словам генерального директора ООО «Аурус» Адиля Ширинова, всего на предприятии трудится около 1000 человек. Из них 52% - это женщины и 48% - мужчины. Средний возраст работников завода - 30 лет.

Напомним, что ранее производство Aurus Senat было налажено в Москве на собственных мощностях ФГУП «НАМИ». Это было штучным производством. В Елабуге производственная мощность предприятия составляет 5000 автомобилей в год. Планируется, что 70% продукции будет производиться для экспортных поставок. Таким образом, представительские автомобили Aurus станут доступны для первых лиц иностранных государств.

В базовой комплектации стоимость автомобиля Aurus Senat составит 18 миллионов рублей. Первая партия машин с максимальным пакетом дополнительных опций обойдется в 22 миллиона рублей.

О том, сколько стоят другие автомобили, можно узнать на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ