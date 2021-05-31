Volkswagen отзывает в России 74 автомобиля Caddy

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 74 автомобиля Volkswagen Caddy, реализованных в 2016 году. Причиной отзыва стала возможность возникновения в данных транспортных средствах не герметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена подтяжка резьбового соединения на главном тормозном цилиндре. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в апреле российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на семейство коммерческих автомобилей Caddy пятого поколения, которое поступит в продажу предположительно в июне. На российском рынке модель оснащается безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В рамках адаптации к российским условиях эксплуатации новый Caddy получил усиленную подвеску и увеличенный до 160 мм дорожный просвет. Впервые в истории Caddy создан на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Новый дизайн экстерьера модели позволил снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cw до 0,30 (у предшественника: 0,33).

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Фото: Volkswagen