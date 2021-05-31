Рынок люксовых автомобилей с пробегом в апреле вырос в 3,5 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2021 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 301 единицу. Это на 246% выше результата годичной давности (87 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне в прошлом месяце наибольшее предпочтение отдавали марке Bentley (98 шт.), на которую пришлось почти 33% от общего объема. На втором месте по популярности оказалcя Mercedes-Benz Maybach (82 шт.). Также в апреле поменяли своих владельцев 48 автомобилей Maserati, 27 - Rolls-Royce, 20 - Lamborghini, 19 - Ferrari и 7 - Aston Martin.

Свыше половины (55%) этих перепродаж принадлежит Москве (166 шт.). В Московской области этот показатель составил 35 единиц. В Санкт-Петербурге вторичный рынок люксовых автомобилей в апреле остановился на отметке 24 штуки. Жители Краснодарского края купили 10 таких подержанных машин, в Ростовской области - 5, в Ставропольском крае, Кемеровской и Свердловской областях - по 4. Кроме того, еще в 31 регионе было при обретно от одного до трех роскошных автомобилей.

Что касается ситуации на вторичном рынке Luxury в январе - апреле 2021 года, то за этот период было куплено 788 машин, что на 46% больше, чем за 4 месяца 2020 года.

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Фото: АВИЛОН