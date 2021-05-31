Рынок мотоциклов с пробегом в апреле вырос на 81%

В апреле 2021 года россияне приобрели 16,1 тыс. мотоциклов с пробегом, что на 81% больше, чем год назад. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольшие предпочтения они отдавали подержанным мотоциклам из Японии: в ТОП-3 самых популярных здесь вошли японские марки Honda (4 164 шт.), Yamaha (2 796 шт.), Suzuki (1 786 шт.). В пятерку популярных вошли также немецкий BMW (1 549 шт.) и японский Kawasaki (1 478 шт.). Планку в 1000 перепроданных экземпляров больше не сумел перешагнуть ни один из брендов.

В региональной структуре обошлось без сюрпризов: по традиции на первом месте - Москва (2 680 шт.). За столицей следуют Подмосковье (2 177 шт.) и Санкт-Петербург (795 шт.). В пятерку регионов-лидеров вошли также Свердловская область (721 шт.) и Краснодарский край (610 шт.). В остальных субъектах РФ в апреле этот показатель составил менее 400 экземпляров.

Всего с начала года на вторичном рынке мототехники куплено 22,8 тыс. мотоциклов, что на 21% больше, чем в январе - апреле 2020 года. Эксперты отмечают, что именно на апрель пришлось более 70% от общего количества перепродаж мотоциклов с пробегом.

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Фото: BMW