Rolls-Royce выпустил уникальный кабриолет

Компания Rolls-Royce объявила о создании нового подразделения Coachbuild, которое займется разработкой эксклюзивных автомобилей с уникальными кузовами. Первым проектом стал кабриолет Boat Tail, который выпустили тиражом всего в три экземпляра.

Как пишет портал Autonews.ru, название новинки дает отсылку к редким автомобилям британской марки, разработанным в 1920-х и 1930-х годах. К примеру, в коллекции одного из заказчиков имеется восстановленный оригинальный Rolls-Royce Boat Tail 1932 года выпуска. Кроме того, морская тема прослеживается в особой задней части кузова 5,9-метрового кабриолета, выполненная в стиле современных скоростных яхт.

Rolls-Royce Boat Tail, на разработку которого ушло четыре года, построен на платформе Architecture of Luxury, используемой на новом Phantom. Кабриолет оснащен 6,75-литровым двигателем V12 с двумя турбинами, отдача которого не называется. Напомним, на стандартном седане Phantom агрегат развивает 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

При этом в конструкции кабриолета применили почти 2 тыс. уникальных деталей и компонентов. К примеру, все кузовные панели были изготовлены, отполированы и покрашены вручную.

В корме автомобиля установлены отделенные натуральным деревом откидные створки, под которыми находятся отсеки с различными аксессуарами для пикника и холодильник. Конструкция может раскладываться, образуя коктейльные столики и навес от солнца. В комплект также входят небольшие складные кресла с каркасом композитных материалов и кожаной отделкой в тон салона.

Заказчиками первого экземпляра Rolls-Royce Boat Tail стала супружеская пара, «добившаяся успеха мирового масштаба и являющаяся подлинными знатоками Rolls-Royce». Специально для них швейцарский часовой дом Bovet разработал уникальные часы с циферблатами по обе стороны корпуса. Хронографы можно носить как на запястье, так и установить в салоне автомобиля.

Стоимость Rolls-Royce Boat Tail не называется. По данным источников издания Autocar, проект мог обойтись заказчикам в 20 млн фунтов стерлингов (28,3 млн долларов). Таким образом, Boat Tail может получить титул самого дорогого автомобиля в мире. На данный момент таким считается гиперкар Bugatti La Voiture Noire, выпущенный в единственном экземпляре. Стоимость купе с 1500-сильным мотором и уникальным кузовом оценивают примерно в 20 млн долларов.

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Фото: Rolls-Royce