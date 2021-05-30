Toyota Hilux стал самым продаваемым пикапом в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанной на статистике АЕБ, по итогам апреля 2021 года в нашей стране было реализовано 908 новых пикапов, что втрое больше, чем год назад. При этом 92% от этого количества приходится на три модели.

Лидером продаж в этом сегменте стал Toyota Hilux – в прошлом месяце он разошелся тиражом в 371 экземпляр. В свою очередь, на второе место в рейтинге опустился УАЗ «Пикап», апрельский объем реализации которого составил 237 единиц. На третьей позиции расположился Mitsubishi L200, результат которого оказался равен 226 проданным автомобилям.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», за 4 месяца нынешнего года в России суммарно было продано 2692 новых пикапа. И здесь лидерство тоже принадлежит модели Toyota Hilux, показатель которой составил 891 единицу. УАЗ «Пикап» (803 шт.) за этот период времени оказался вторым, а Mitsubishi L200 (671 шт.) – третьим.

Во сколько обходится содержание пикапа (и не только) можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Toyota