Chery запатентовала в России обновленный внедорожник TXL

Компания Chery запатентовала в России внешний вид среднеразмерного кроссовера CHERYEXEED TXL обновленного образца, который ожидается в продаже в ближайшие месяцы. Документ опубликован в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Как пишет «Российская газета», рестайлинговый TXL появился в Китае осенью 2020 года. Машина отличается от своего предшественника измененным оформлением передней и задней частей кузова. Спереди применен новый бампер с воздухозаборником увеличенной площади и вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями, в заднем бампере появилась имитация отдушин. В салоне используются улучшенные экраны комбинации приборов и медиасистемы.

Технически обновленный TXL не отличается от машины дорестайлингового образца: под капотом внедорожника CHERYEXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у CHERYEXEED TXL 9,8 секунды.

Напомним, дорестайлинговый CHERYEXEED TXL предлагается на российском рынке в двух комплектациях – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 349 тыс. 900 рублей и 2 млн 499 тыс. 900 рублей соответственно. Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4775х1885х1706 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. CHERYEXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.

Напомним, в настоящее время автомобильный бренд CHERYEXEED представлен на российском рынке только полноприводным кроссовером TXL. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 720 автомобилей. Между тем, до конца года у российских дилеров CHERYEXEED также должны появиться флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: ФИПС