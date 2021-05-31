Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником

Компания Geely вернула на российский рынок кросс-хэтчбек GS, продажи которого прекратились в апреле.

Как пишет портал Motor.ru, менее двух месяцев назад GS исчезла с российского сайта Geely. Поставки были прекращены, а в дилерских центрах остались считанные единицы автомобилей этой модели, причем большинство из них были «тестовыми» и имели небольшой пробег. В компании при этом отмечали, что пока не ставят точку на истории модели на российском рынке.

На момент исчезновения начальная стоимость GS составляла 1 млн 099 тыс. 990 рублей. Теперь же модель вновь доступна для заказа в России, но уже с другим ценником: за базовую комплектацию «Комфорт» теперь просят 1 млн 319 тыс. 990 рублей, а за «Люкс» – 1 млн 429 тыс. 990 рублей.

«На фоне продолжающейся пандемии в автоиндустрии по-прежнему ощущается нехватка некоторых компонентов, поэтому возникают ограничения в поставках автомобилей на российский рынок. Для удовлетворения спроса появилась возможность получить дополнительный объем автомобилей модели GS с другого рынка», – прокомментировали возвращение модели в пресс-службе Geely.

По умолчанию GS оснащается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, бесключевым доступом и запуском двигателя, подогревом мультируля, всех сидений, лобового и заднего стекло и форсунок омывателя. Также имеются аудиосистема с шестью динамиками, кондиционер и набор ассистентов: круиз-контроль, система мониторинга давления в шинах, датчики парковки, система курсовой устойчивости и др.

Топовый GS в исполнении «Люкс» отличают 18-дюймовые колеса, панорамная крыша, двухцветная отделка интерьера, кожаный руль, электрорегулировка водительского кресла в шести направлениях, камера заднего вида. Кроме этого, в салоне есть боковые подушки и шторки безопасности, а также мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином.

Переднеприводный Geely GS по-прежнему предлагается с единственным мотором объемом 1,8 литра и мощностью 133 л.с. (170 Нм крутящего момента), но теперь пару ему составляет только «робот» с двумя сцеплениями. Доступная ранее 6-ступенчатая «механика» исчезла из прайс-листа модели.

Во сколько обойдется содержание этого или другого автомобиля, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Geely