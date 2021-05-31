Испанский авторынок в апреле продолжил расти на низкой базе

Испанский авторынок в апреле вырос в 18,9 раза и составил 78595 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), рекордный рост обусловлен исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с апрелем 2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 34,2% ниже. По итогам четырех месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 265655 единиц (+18,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в апреле стал местный SEAT, реализовавший 9183 автомобиля (рост в 167 раз). На втором месте идет Volkswagen, который увеличил продажи в 122 раза до 7426 единиц. Третью строчку занимает Peugeot, чей результат составил 6201 машину (рост в 17,5 раза). Замыкают пятерку лидеров Toyota (5207 шт., рост в 15,4 раза) и Renault (4648 шт., рост в 79 раз).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: AutoWP.ru