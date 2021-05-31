Обновленная Toyota Camry в апреле стала бестселлером марки в России

Российские дилеры Toyota в апреле реализовали 8514 автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2021 года продажи Toyota на российском рынке составили 31765 машин (+7%). В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,2% против 7,2%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в апреле стал бизнес-седан Camry, чьи продажи увеличились в 5 раз и составили 3231 экземпляр. На втором месте по объему реализации идет кроссовер RAV4, который нашел 2941 покупателя (рост в 4,9 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Toyota начали продажи обновленного бизнес-седана Toyota Camry, производство которого налажено на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. Новинка доступна в восьми комплектациях по цене от 1 млн 846 тыс. рублей.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Toyota