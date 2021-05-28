Peugeot запатентовала в России пикап Landtrek

Компания Peugeot защитила патентом внешность новой модели в России – пикапа Landtrek, который был разработан совместно с китайской Changan. В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения модели, хотя это еще не означает появление новинки на российском рынке, пишет портал Motor.ru. На сегодняшний день Landtrek представлен в линейках Peugeot в странах Северной Африки и Латинской Америки.

Пикап Peugeot Landtrek – это перелицованный Changan Kaicheng F70, который в Китае продается с 2019 года. У модели есть варианты как с одинарной, так и с двойной кабиной, однако в России Peugeot запатентовала только двухдверный пикап. В длину такой Landtrek достигает 5,39 м, а в ширину 1,92 м, что сравнимо с Toyota Hilux. Кузов пикапа вмещает 3 европоддона в версию с одинарной кабиной (2,43 м x 1,60 м x 500 мм с подъемным кузовом и шириной по колесам 1,22 м). Грузовая площадка имеет светодиодную подсветку и позволяет подключать аксессуары через специальную розетку на 12 вольт.

Peugeot Landtrek способен буксировать прицепы массой до 3 тонн, а общая грузоподъемность составляет до 1,2 тонны. Для тех, кому приходится перевозить особенно длинные грузы, предлагается упрощенная версия с одинарной кабиной. У этой версии отсутствует задний бампер, что позволяет открывать задний борт на 180 градусов.

Что касается интерьера, Peugeot Landtrek оснащен двухспицевым рулевым колесом, как в Peugeot 3008, и 10-дюймовым экраном с высоким разрешением на верхней части передней панели как в Peugeot 508. Безопасность обеспечивают 6 подушек и система стабилизации ESP с дополнительными опциями: система Hill Descent Control, которая поддерживает минимальную скорость спуска со склона, система оптимизация тяги (ASR) для версий 4x2 и 4x4, а также система Trailer Swing Control, предотвращающая смещение прицепа благодаря вмешательству ESP при первых признаках потери устойчивости. В помощь водителю предлагается система слежения за разметкой, подающая звуковой и визуальный сигналы в случае выезда автомобиля за пределы полосы движения.

Для Peugeot Landtrek предлагаются дизельный 16-клапанный мотор с рабочим объемом 1,9 л мощностью 150 л.с. и турбиной типа VTG, а также бензиновый турбомотор с рабочим объемом 2,4 литра, мощностью 210 л.с. и крутящим моментом 320 Нм. Оба двигателя могут работать как в паре с механической коробкой передач Getrag, так и с 6-ступенчатой АКП Punch, предлагающей возможность ручного выбора ступеней и режимы Sport и Eco. Автомобиль доступен с двумя ведущими колесами или с полным приводом. Во втором случае в раздаточной коробке предусмотрена понижающая передача с числом 2,7. Дифференциал заднего моста оснащен системой блокировки eLocker. Дорожный просвет Peugeot Landtrek составляет 235 мм в зависимости от версии.

А какие модели точно можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: ФИПС