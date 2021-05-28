Компания Сбера представила электрический беспилотник собственной разработки

Компания экосистемы Сбера – SberAutoTech – представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки, который получил название ФЛИП. В данный момент SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта – только на закрытых территориях, сообщает пресс-служба Сбера.

В основе конструкции ФЛИП – электрическая платформа собственной разработки. В движение платформа приводится электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Ноу-хау компании – компоновка элементов питания, которая позволяет заменить все модули не более чем за пять минут, что сравнимо с заправкой традиционным топливом стандартного автомобиля. Данное решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой емкостью и запасом хода электрического транспорта. Компоновка ФЛИПа позволяет использовать в качестве источников энергии не только электричество, но и другие носители альтернативного топлива, в том числе газ и водород.

Платформа изначально спроектирована SberAutoTech с учетом требований к подключенному и беспилотному транспорту. Платформа, лежащая в основе ФЛИПа, обеспечивает максимальную гибкость компоновки и позволяет разметить на платформе любую версию надстройки, грузовую или комбинированную.

Внешние габариты ФЛИПа такие же, как у стандартного легкового автомобиля (3,62 м на 1,95 м), однако пространства внутри на 40% больше, ведь в конструкции нет крадущих внутренний объем элементов, характерных для машин с двигателем внутреннего сгорания. ФЛИП изначально спроектирован как полностью автономное транспортное средство, в нем нет традиционных органов управления для водителя. В салоне с комфортом размещается шесть человек.

ФЛИП – беспилотник максимального, пятого уровня автономности по международной классификации. Технологии автономного вождения SberAutoTech для оценки окружающей ситуации используют комплекс лидаров, радаров и камер. Эти сенсоры позволяют получать информацию об окружающих объектах, распознавать пешеходов и препятствия, принимать решение об ускорении, торможении и повороте. В соответствии с самыми актуальными требованиями нового транспорта ФЛИП спроектирован для бесшовной интеграции с технологиями V2V и V2X: он может общаться как с другими ФЛИПами, так и с дорожной инфраструктурой.

ФЛИП от SberAutoTech спроектирован для эксплуатации по сценариям новой мобильности: полностью подключенное, автономное и безопасное такси будущего будет привычно доступно через пользовательское приложение. Персонализация и безопасность обеспечивается технологиями биометрии (распознавание лиц пассажиров), а также комфортной коммуникацией с помощью виртуального ассистента Салют. Свою поездку можно персонализировать, используя навыки и сервисы экосистемы и партнеров Сбера: выбрать часто используемые маршруты навигации 2ГИС, установить в салоне нужную температуру, включить любимую музыку от СберЗвука или видеоконтент от Okko.

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Фото: Сбер