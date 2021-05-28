Гибридный Chery Tiggo 8 Plus может появиться в России

Компания Chery начала серийное производство трансмиссии DHT, являющейся заряжаемым параллельно гибридом. Автомобиль с данной установкой может одновременно работать от электромотора и бензинового двигателя. Уникальность новой коробки передач DHT в том, что она способна агрегатироваться сразу с двумя электромоторами, не считая бензиновый ДВС, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первым автомобилем марки Chery, на которой будет установлена трансмиссия DHT, будет кроссовер Tiggo 8 Plus (Pro) PHEV. Ускорение автомобиля от 0 до 100 км/ч займет 5 секунд, расход топлива в смешанном цикле составит 1 литр на 100 км. В планах компании начать продажи Tiggo 8 Plus (Pro) PHEV в Китае до конца этого года. После эксплуатационного периода на внутреннем рынке модель будет рассмотрена для представления и в России.

Напомним, продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro стартовали на российском рынке в марте этого года. Автомобиль в версии Prestige оснащается бензиновым двигателем 2.0 Turbo мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 250 Нм, который достигается в диапазоне оборотов коленчатого вала от 2000 до 4500 об/мин, в сочетании с вариатором CVT9. В стандартное оснащение модели входят 18-дюймовые литые диски, передние светодиодные ходовые огни, светодиодный основной свет и задние фонари, электропривод складывания зеркал, камеру заднего вида с системой динамической размётки, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 ° с HD-камерами, шесть подушек безопасности, салон чёрного цвета из высококачественной экокожи, полный зимний пакет, двузонный климат-контроль, электропривод задней двери багажника, газовые упоры капота, датчик дождя, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль, цифровую панель приборов с экраном диагональю 7 дюймов, мультимедийную систему с ёмкостным сенсорным экраном диагональю 10.25 дюймов и сенсорную панель управления климатом в салоне, комплекс систем безопасности ESP Bosch 9.3, датчики давления в шинах и др.

Приобретая кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с пакетами SpeedLine или DreamLine, покупатель получает автомобиль с более мощным и динамичным силовым агрегатом – турбированный двигатель 1.6 TGDI в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Максимальная мощность двигателя составляет 186 л.с. при 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 275 Нм мотор выдает в широком диапазоне – 2000-4000 об/мин. Разгон от 0 до 100 км/ч у Tiggo 8 Pro c данным силовым агрегатом и трансмиссией занимает 8,9 секунд.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с пакетом SpeedLine в дополнение к оборудованию версии Prestige получает стильный интерьер, противотуманные фары, атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, цифровую приборную панель с диагональю экрана 12.3 дюймов и аналогичных размеров экран системы мультимедиа.

Пакет DreamLine дополнительно имеет темно-коричневыйцвет отделки сидений, панорамную крышу с люком и шторкой, наружную подсветку под зеркалами, функции памяти положения водительского сидения и зеркал, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 ° с камерами HD, мониторинг слепых зон, цветной анимированный LCD-дисплей с диагональю экрана 8 дюймов для управления комфортом и климатом в салоне автомобиля, 8 музыкальных динамиков, систему автоматической остановки и запуска двигателя, позволяющую экономить топливо в момент эксплуатации автомобиля, хромированную отделку педалей и др.

Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X также, как и кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Длина Tiggo 8 Pro составляет 4722 мм (длиннее Tiggo 8 на 22 мм), ширина и высота – такие же, как у Tiggo 8 – 1860 мм и 1746 мм соответственно, как и колесная база в 2710 мм. Клиренс кроссовера равен 190 мм. Tiggo 8 Pro получил переднюю подвеску типа McPherson спереди и независимую многорычажную подвеску сзади.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Chery