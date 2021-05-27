В России началось производство кроссовера Volkswagen Taos

Компания Volkswagen Group Rus начала производство нового кроссовера Volkswagen Taos на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Новинка станет самым компактным и доступным кроссовером марки Volkswagen на российском рынке, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Инвестиции Volkswagen Group Rus в производство Volkswagen Taos составили 63 млн евро (около 6 млрд рублей). Специально для запуска данной модели закуплено и установлено новое оборудование и построена автоматизированная технологическая линия в цехе сварки. Как отмечается, Нижний Новгород стал третьей в мире производственной площадкой, где производится новый Volkswagen Taos – модель также собирается в Пуэбле, Мексика, для поставок автомобилей в регион Северной Америки, и в Хенераль-Пачеко, Аргентина – для Южной Америки.

Производство Volkswagen Taos в Нижнем Новгороде запущено в рамках партнерства Volkswagen Group Rus и «Группы ГАЗ», в рамках которого на Горьковском автозаводе налажена контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda. За время сотрудничества на территории предприятия были построены новые сборочный и кузовной цеха, модернизирован окрасочный цех, усовершенствованы логистическая система и система контроля качества. Теперь Volkswagen Group Rus производит на Горьковском автозаводе четыре модели: Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia.

В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Его длина составит 4417 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1602 мм. Дизайн Volkswagen Taos отличают оригинальный образ передней части и капот с мощным рельефом, колесные диски диаметром от 16’’ до 18’’ (в зависимости от комплектации), а также серебристые накладки на бамперах, трапециевидные фальш-патрубки выхлопных труб и черные или серебристые рейлинги на крыше.

Для российского рынка кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Среди функционального оснащения Volkswagen Taos доступны широкий набор систем помощи водителю IQ.Drive, адаптивные световые технологии IQ.Light, современные системы безопасности, пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль Climatronic, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, атмосферная подсветка, а также камера заднего вида с омывателем.

Модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получит принципиально новую мультимедийную систему с дисплеем диагональю 10”, интуитивным интерфейсом, отсылающим к быстродействующим современным смартфонам, поддержкой Bluetooth и App-Connect.

Для российского рынка кроссовер будет предлагаться в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, в момент выхода на рынок для заказа будет доступна ограниченная серия Joy! – специальное исполнение Taos, базирующееся на версии Status и предлагающееся в цветах Energetic Orange и Cappuccino Beige. Интерьер специальной версии дополнен яркой декоративной отделкой в оранжевой цветовой гамме. Каждую из комплектаций возможно будет дополнить пакетами с расширенным перечнем оборудования, а также рядом отдельных опций.

Фото: Volkswagen