Рынок электромобилей с пробегом в апреле вырос в 2,5 раза

В апреле российский рынок новых электрокаров вырос в 8 раз, но и на вторичном рынке ситуация в этом сегменте складывалась довольно позитивно. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце жители нашей страны приобрели 740 электромобилей с пробегом, что на 147% больше, чем в апреле 2020 года.

Львиная доля предпочтений (85%) здесь пришлась на модель Nissan Leaf, перепродажи которой составили 628 единиц. Кроме этого, в апреле россияне приобрели 53 электрокара марки Tesla (в их числе Model S, Model 3, Model X), 21 экземпляр Chevrolet (представленный одной моделью – Bolt), 17 Mitsubishi (I-MiEV), 8 – BMW (i3), 5 – Jaguar (I-Pace), 3 – LADA (El Lada), 2 – Audi (e-Tron), 2 – Porsche (Taycan) и 1 – Hyundai (Ioniq).

Больше всего электромобилей с пробегом в апреле купили жители Иркутской области (74 шт.) – на них пришлась десятая часть этого рынка. Также в симпатиях к подержанному электротранспорту отличились жители Приморского (62 шт.) и Хабаровского (52 шт.) краев. Москва в этом рейтинге лишь на четвертом месте, Санкт-Петербург – на девятом: в этих мегаполисах перепродажи электрокаров в прошлом месяце составили 51 и 21 шт. соответственно.

Эксперты также подсчитали, что всего с начала нынешнего года в нашей стране поменяли своих владельцев 2017 электромобилей. Это на 72% больше, чем в январе – апреле 2020 года.

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