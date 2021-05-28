«Соллерс Форд» произведет более 350 инкассаторских Ford Transit для российских банков

Компания «Соллерс Форд» произведет и поставит для банковского сектора России более 350 инкассаторских Ford Transit. Первые 44 автомобиля будут переданы Сбербанку уже в мае, остальные автомобили будут поставлены заказчикам до середины осени 2021 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В качестве базовой версии для бронированных Ford Transit используется цельнометаллический фургон. Инкассаторские автомобили максимально кастомизированы и в зависимости от требований заказчика оснащены передним, задним или полным приводом, а также двигателем необходимой мощности (125–136 л.с.). Широкие возможности опционального наполнения и усиленная подвеска базового фургона позволяют бронировать Ford Transit по требуемому заказчиком классу защиты, а также комбинировать элементы защиты разных классов в одном автомобиле.

Во всех производимых броневиках установлены телеметрический комплекс, системы внутреннего и внешнего видеоконтроля, система пожаротушения, централизованная система закрывания дверей, специальная климатическая установка, бойницы в дверях для ведения огня, крепления для оружия и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличивает объем производства автомобилей Ford Transit на 25% и нанимает более 200 специалистов рабочих профессий. Данный шаг позволит обеспечить рыночный спрос и не допустить дефицита автомобилей в дилерских центрах.

В апреле российские дилеры Ford реализовали 1607 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это в 3,1 раза больше, чем годом ранее. Это лучший показатель за историю апрельских продаж, который превзошел результаты предыдущих лет в несколько раз. По итогам четырех месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 4995 машин, что на 91% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Как отмечается, спрос на автомобили линейки Ford Transit растет со стороны всех сегментов бизнеса, и если в начале года превалировали крупные заказчики, то на данный момент отмечается повышенный рост продаж в сегменте среднего и малого бизнеса. При этом на долю продаж автомобилей специальных версий приходится более 50% от общего объема.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 145 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

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Фото: «Соллерс Форд»