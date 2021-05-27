Новый Bentley Bentayga S появится в России в 2022 году

Компания Bentley представила новую версию внедорожника Bentayga S, которая ожидается на российском рынке в начале 2022 года. Новая модель дополняет актуальную линейку Bentayga, в которую входят версии V8 и Speed, сообщает пресс-служба британской марки. Внедорожник предлагается в четырех-, пяти- и семиместной модификациях.

Экстерьер Bentayga в версии S отличают эффектные черные детали кузова, окрашенные в черный цвет, увеличенный задний спойлер, накладки на порогах и нижним кромкам переднего и заднего бамперов с черным глянцевым покрытием. Внешний вид Bentayga S дополняют тонированные фары и задние фонари, черные наружные зеркала заднего вида и черные овальные выхлопные патрубки выхлопной системы. Автомобиль оснащается 22-дюймовыми дисками, для которых предлагаются три варианта отделки на выбор, новыми эмблемами S, расположенными у нижней кромки передних дверей, и набором опций Black line в стандартной комплектации.

Салон Bentayga S получил новые сиденья, новую цветовую гамму и эксклюзивную прострочку. Среди отличий стоит также отметить цветовые акценты на панели приборов, центральной консоли, дверных накладках и подушках сидений, а также вставки из материала Alcantara на подушке и спинке сидений, рулевом колесе и рычаге переключения передач. Эмблема S располагается на передней панели со стороны пассажира. Также она включена в графическое оформление приборной панели и размещена на накладках дверных порогов с подсветкой.

Bentayga S оснащается цифровой приборной панелью, которая предлагаетдва формата отображения данных: классический и расширенный. В первом случае на дисплей выводятся два циферблата – спидометр и тахометр, во втором случае пространство справа отводится под карты и медиаинформацию.

Под капотом нового Bentayga S установлен 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным наддувом, который развивает мощность 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 с, при этом максимальная скорость новинки составляет 290 км/ч.

В стандартное оснащение Bentayga S входят система активного подавления кренов Bentley Dynamic Ride и усовершенствованные спортивные настройки подвески, а также новая спортивная система выпуска отработавших газов.. Увеличенная на 15% жесткость подвески и тщательно настроенная электронная система курсовой устойчивости (ESC) способствуют большей динамичности при вождении в режиме Sport. Опционально новая версия может комплектоваться пакетом All-Terrain с четырьмя специальными внедорожными режимами: песок, снег и мокрая трава, грунт и гравий, грязь и бездорожье. Кроме того, автомобиль может преодолевать брод глубиной до полуметра.

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Фото: Bentley