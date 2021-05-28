Российский рынок LCV в апреле занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в апреле продолжил расти, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились в 3,4 раза до 180048 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 40198 автомобилей (рост в 5,7 раза). Второе место занимает Великобритания с показателем 30440 проданных машин (рост в 9 раз), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 23430 штук (+70,8%). Далее идет Италия, где был реализовано 16800 легких коммерческих автомобилей (рост в 10,7 раза). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей результат составил 15879 машин (рост в 8,7 раза).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за апрель составили 14028 единиц (рост в 2,6 раза).

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