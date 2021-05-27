«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021»: названы лучшие дилеры России!

Сегодня, 27 мая, агентством «АВТОСТАТ» и Авито Авто были оглашены итоги седьмой национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021». Как и в прошлом году, церемония награждения победителей проводилась в режиме онлайн (на сайте autodealerawards.ru). При этом список номинаций в 2021 году был расширен – появились две новые: «Лучший клиентский опыт» и «Легкий коммерческий транспорт».

Подробно ознакомиться с итогами седьмой ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021» можно здесь.

Напомним, что целью премии является анализ деятельности дилерских центров и холдингов, выявление среди них наиболее передовых в сфере организации продаж и сервиса и в конечном счете – формирование цивилизованного прозрачного рынка со здоровой конкуренцией. К участию в национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021» были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (более 3 тысяч).

Как отмечает руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ» и куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА» Татьяна Малыгина, в нынешнем году поступило рекордное количество заявок на участие (более 650 анкет), что на 20% больше, чем в 2020 году.

Госпожа Малыгина также напомнила об уникальности данной премии. Она заключается в том, что оцениваются различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис), а далее на основе интегральной оценки (она рассчитывается по целому ряду показателей) выбираются лучшие автодилеры. «Победители могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения своих компаний», – подчеркнула она.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Inchcape