Skoda в апреле увеличила продажи в России в 3,4 раза

Российские дилеры Skoda в апреле реализовали 10365 автомобилей – в 3,4 раза больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2021 года продажи чешской марки в нашей стране составили 33167 машин, что на 38% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,4% против 5,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в апреле стал компактный лифтбэк Rapid второго поколения с показателем 4378 реализованных автомобилей. Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, на котором остановили свой выбор 2394 российских покупателя (рост в 3 раза). Замыкает тройку бестселлеров марки компактный кроссовер Skoda Karoq, чьи продажи выросли в 3,1 раза и составили 2327 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшее время на российском рынке должна появиться новая модификация Skoda Karoq – с 1,6-литровым двигателем MPI мощностью 110 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Кроме того, осенью нынешнего года на российском рынке ожидается обновленный кроссовер Skoda Kodiaq, производство которого будет налажено на заводе Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Skoda