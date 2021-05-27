KIA Mohave получил обновленные комплектации в России

Российские дилеры KIA начали продажи рамного внедорожника KIA Mohave в обновленных комплектациях 2021-го модельного года. Обновления коснулись всех комплектаций модели, что сказалось и на их стоимости: Luxe (3 млн 759 тыс. 900 руб.), Prestige (3 млн 959 тыс. 900 руб.) и Premium (4 млн 179 тыс. 900 руб.), сообщает пресс-служба корейской марки.

Во всех комплектациях модели изменены настройки задних амортизаторов, улучшена шумоизоляция дверей, багажника, колесных арок, устанавливаются двойные стекла передних дверей. Вместо подвесной педали газа с 2021-го модельного года предлагается более эргономичная напольная.

Возможности ассистента поддержания движения в полосе (LFA) стали шире уже в стандартном оснащении: система может распознавать не только разметку, но и границу полотна дороги. Еще одной новой опцией безопасности на всех Mohave стала система напоминания о пассажирах на задних сиденьях (ROA). Расширились и мультимедийные возможности внедорожника – теперь на него штатно устанавливается информационно-развлекательная система KIA новейшего поколения. Мультимедиа-система Kia AVN с 12,3-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения поддерживает доступ к сервисам Apple CarPlay и Android Auto.

KIA Mohave в комплектации Luxe теперь оснащен адаптивным круиз-контролеми более продвинутой системой предотвращения фронтальных столкновений (FCA), которая способна распознавать не только автомобили, но и велосипедистов.

Комплекс систем безопасности Drive Wise внедорожника KIA Mohave в максимальной комплектации Premium теперь включает системы предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JX) и предотвращения столкновения со встречным автомобилем и при перестроении (FCA-LX). Впервые на автомобилях KIA в России применена также система активной помощи при объезде препятствия (ESA, Evasive Steering Assist Function). Более информативной и удобной для восприятия стала графика проекционного дисплея, а сам дисплей получил увеличенную диагональ 10”.

На российском рынке новый Mohave представлен с дизельным двигателем V6 3,0 л, мощность которого составляет 249 л.с., а крутящий момент внушительные 549 Нм. Двигатель работает в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач с гидротрансформатором. Все KIA Mohave оснащаются системой автоматически подключаемого полного привода (Torque-on-Demand). Базово, мощность от продольно установленного двигателя почти полностью идет на заднюю ось, а при необходимости система моментально увеличивает передачу момента на передние колеса.



Напомним, продажи нового рамного внедорожника Mohave, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор», стартовали в России в ноябре прошлого года. По итогам четырех месяцев 2021 года на этой модели остановили свой выбор 388 покупателей, что на 39% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«KIA Mohave приобрел абсолютно новый дизайн, как внешне, так и во внутреннем оформлении салона. Увеличился в размерах и получил все самые современные опции в области комфорта и безопасности, при этом он сохранил все свои преимущества внедорожника – рамную конструкцию кузова, мощный дизельный мотор, 7-местный салон. Так как покупатели автомобилей такого класса чаще всего консервативны и предъявляют повышенные требования к эксплуатации по бездорожью, то по их многочисленным просьбам из конструкции исключили пневматическую подвеску. Тем самым производитель предоставил клиенту полное ощущение контроля автомобилем в любых дорожных условиях», – отмечает директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев.

По мнению исполнительного директора Прагматика «Василеостровский» Ирины Сударевой, сочетание нового брутального дизайна, широкого оснащения даже в базовых комплектациях и сдержанности цен позволит KIA Mohave завоевать значительную часть рынка в своем сегменте. При этом будущие покупатели KIA Mohave заметно моложе, чем любители Toyota Land Cruiser, который сегодня является лидером продаж в этом классе внедорожников.

Во сколько обойдется содержание автомобиля такого класса (и не только) – подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: KIA

