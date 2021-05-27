Hyundai рассказала о результатах онлайн-продаж в России

Компания «Хендэ Мотор СНГ» в числе первых мировых автопроизводителей запустила в России сервис онлайн-продаж. Всего с момента запуска платформы 1 декабря 2020 года на данный момент через онлайн-шоурум было реализовано порядка 1100 новых автомобилей Hyundai, сообщает пресс-служба корейской марки. Платформа позволяет пройти весь цикл покупки автомобиля с любого цифрового устройства, из любой точки России и с помощью банковской карты, включая полную оплату за собственные средства или в кредит, а также оформление страхования КАСКО и ОСАГО.

Также в начале апреля 2021 года был запущен новый digital-сервис UKA – инновационная платформа онлайн-продаж автомобилей с пробегом. Мобильное приложение UKA, а в будущем и удобный сайт сервиса, позволяют выбрать и приобрести проверенный автомобиль на прозрачных условиях. История и информация о текущем состоянии автомобилей с пробегом доступны бесплатно для всех пользователей. Все автомобили в каталоге UKA прошли предпродажное обслуживание и диагностику в официальных дилерских центрах Hyundai. Оформление и оплата покупки также осуществляются онлайн, без посредников и в соответствии с высокими стандартами безопасности.

С начала работы сервиса приложение UKA, доступное для скачивания в App Store и Google Play, было установлено приблизительно 17 тыс. раз. Всего в системе зафиксировано порядка 6 тыс. активных пользователей, количество пользователей, зарегистрированных в приложении UKA за весь период, составило около 4 тыс.человек. Начиная с 7 апреля 2021 года поступило почти 70 запросов на бронирование и дальнейшую покупку автомобилей с пробегом на платформе UKA.

В стратегию последовательной цифровизации компании и клиентских услуг Hyundai также входит проект цифрового ключа Mobikey, позволяющий владельцу делиться доступом к автомобилю онлайн, подключать подписки на различные консьерж-сервисы и не только. За время своего существования специальное приложение Mobikey было скачано более 15 тыс. раз в Google Play и почти 11 тыс. раз в App Store. В настоящий момент услугами Mobikey активно пользуются свыше 16 тыс. человек.

Приложение Mobikey можно использовать для автомобилей Hyundai со специальным телематическим устройством. Им, в том числе, оснащены все автомобили в подписной линейке Hyundai Mobility. Впоследствии функция Mobikey будет интегрирована в клиентскую платформу «Мир Хендэ».

Кроме того, подпиской Hyundai Mobility уже воспользовались свыше 3100 человек, количество компаний-клиентов программы Business Mobility превысило 80 организаций, сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai