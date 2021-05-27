В апреле рынок новых автомобилей упал лишь в одном регионе РФ

В апреле 2021 года российский рынок* новых легковых автомобилей значительно вырос по сравнению с прошлогодним показателем. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его рост составил 3,1 раза. Понятно, что произошло это исключительно на низкой базе апреля 2020 года, когда большинство автосалонов в нашей стране были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Интересно, что на фоне прошлогодних низких результатов выросли буквально все региональные авторынки России, за исключением одного: в Еврейской автономной области он продемонстрировал падение (-52%). Однако эксперты отмечают, что год назад – в апреле 2020-го – местный рынок вел себя тоже нестандартно: когда почти во всех субъектах РФ наблюдалось падение, только ЕАО – наряду с Чукоткой и Алтаем – демонстрировали рост (+64%, +29% и +17% соответственно).

Эксперты агентства решили более детально посмотреть на итоги апреля 2021 года и в других регионах. Как оказалось, в 20-ти из них автомобильные рынки выросли менее чем на 100%, в 37-ми – рост был в диапазоне от 100 до 200%, в 19-ти – от 200 до 400%. Шесть региональных рынков продемонстрировали более чем 5-кратный рост, в том числе и крупнейший рынок страны – Москва (в 5,8 раза). Но сильнее всего рынок новых легковых автомобилей по итогам апреля вырос в Карелии – в 12,7 раза.

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* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин в Республике Крым и Севастополе.