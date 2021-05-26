Geely раскрыла подробности о новом Atlas Pro для России

Компания Geely раскрыла подробности о новом кроссовере Atlas Pro, который будет доступен для заказа у российских дилеров в третьем квартале 2021 года. Автомобиль постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке.

Как сообщает пресс-служба Geely, у родственной модели новый Atlas Pro позаимствовал лишь некоторые элементы подвески и кузов, который подвергся серьезным изменениям. Все остальное, включая силовую установку, системы безопасности, светотехнику и мультимедийный комплекс, является абсолютно новым оборудованием. Именно поэтому Geely Atlas Pro встанет на ступень выше своего предшественника.

Передняя часть кроссовера претерпела радикальные изменения, выраженные в новом капоте и крыльях, увеличенной решетке радиатора в фирменном стиле «концентрической вселенной» и обновленной монохромной эмблеме, бамперах с аэродинамическими каналами, а также новой светодиодной оптике. Сзади автомобиль украшают яркие светодиодные фонари с обновленным рисунком, а дверь багажного отсека теперь снабжена электроприводом.

При разработке интерьера Atlas Pro были использованы современные и более дорогие материалы, а также искусно подобрана текстура их исполнения. Приятную атмосферу в салоне также создает амбиентная подсветка с возможностью выбора из 42 различных цветовых оттенков.