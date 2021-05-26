Geely раскрыла подробности о новом Atlas Pro для России

Компания Geely раскрыла подробности о новом кроссовере Atlas Pro, который будет доступен для заказа у российских дилеров в третьем квартале 2021 года. Автомобиль постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке.
Как сообщает пресс-служба Geely, у родственной модели новый Atlas Pro позаимствовал лишь некоторые элементы подвески и кузов, который подвергся серьезным изменениям. Все остальное, включая силовую установку, системы безопасности, светотехнику и мультимедийный комплекс, является абсолютно новым оборудованием. Именно поэтому Geely Atlas Pro встанет на ступень выше своего предшественника.
Передняя часть кроссовера претерпела радикальные изменения, выраженные в новом капоте и крыльях, увеличенной решетке радиатора в фирменном стиле «концентрической вселенной» и обновленной монохромной эмблеме, бамперах с аэродинамическими каналами, а также новой светодиодной оптике. Сзади автомобиль украшают яркие светодиодные фонари с обновленным рисунком, а дверь багажного отсека теперь снабжена электроприводом.
При разработке интерьера Atlas Pro были использованы современные и более дорогие материалы, а также искусно подобрана текстура их исполнения. Приятную атмосферу в салоне также создает амбиентная подсветка с возможностью выбора из 42 различных цветовых оттенков.
В центральной консоли расположена крупноформатная многоцветная панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а приборный щиток представлен виртуальным 7-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Стоит также отметить селектор автоматической трансмиссии, вращающийся переключатель режимов движения, блок управления климатом с так называемыми рояльными клавишами и новые эргономичные кресла с отделкой экокожей. Все сиденья без исключения получили функцию подогрева подушек и спинок. А спинка заднего дивана для комфорта пассажиров регулируется по углу наклона.
Geely Atlas Pro получит инновационные технологии и широкий набор опций, в числе которых интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360. Новый кроссовер будет оснащаться интеллектуальным полным приводом с 4 режимами вождения. Подробнее о спецификациях модели для российского рынка будет объявлено ближе к старту продаж.
Напомним, ранее стало известно, что компания Geely в ближайшие четыре года представит на российском рынке шесть новых кроссоверов. Помимо Geely Altas Pro, в 2022 году до российских дилеров доберется флагманский среднеразмерный кроссовер Geely KX11, который был представлен на прошедшем недавно Шанхайском автосалоне. В 2023-м Geely привезет в нашу страну компактный и среднеразмерный кроссоверы, а в 2024-м – еще один SUV-B и большой SUV-D, о которых пока нет данных.
В настоящее время марка Geely представлена кроссоверами Geely Atlas, Coolray и Emgrand X7, а также купе-кроссовером Geely Tugella. Стоит отметить, что ранее компания Geely прекратила поставки на российский рынок хэтчбека GS и кроссовера Emgrand X7.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Geely реализовали 1811 автомобилей, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2021 года в России была продана 5301 машина китайской марки (+78%).
Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Geely