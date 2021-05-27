Renault представила преемника седана Logan

Компания Renault представила седан Taliant, который пришел на смену модели Symbol второго поколения. На рынке Турции новинка оценивается минимум в 20 тыс. долларов, сообщает портал Wroom.ru.

Напомним, осенью прошлого года уже дебютировал седан Dacia Logan третьего поколения, и он уже продается на многих европейских рынках. Стоит отметить, что до сих пор Dacia Logan и Renault Logan отличались только шильдиками и незначительными деталями оформления, но теперь разница между моделями стала заметнее. У Renault Taliant – полностью другое оформление передней части в фирменном стиле марки, напоминающем о кроссовере Arkana, задние фонари иной формы и новые бамперы. Более того, седан получил и измененную форму выштамповок на боковинах.

Интерьер отличают новые руль и дефлекторы вентиляции, а передняя панель украшена черной глянцевой вставкой. Аналоговые приборы с монохромным экраном маршрутного компьютера остались прежними.

Гамму моторов Renault Taliant составили трехцилиндровые двигатели: это бензиновый литровый мотор (65 л.с.), работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой», турбомотор того же объема мощностью 90 л.с., сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором, а также литровый турбомотор, который работает на пропане, выдает 100 л.с. и комплектуется механической коробкой передач.

Напомним, компания Renault уже запатентовала в России внешность бюджетного седана Logan третьего поколения. Производство новинки будет налажено на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти наряду с новым Sandero.

По итогам четырех месяцев 2021 года седан Logan стал самой продаваемой моделью Renault в России – с начала года на нем остановили свой выбор 11373 потребителя, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до 2025 года компания Renault планирует представить в России пять новинок, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Первой из них стал внедорожник Renault Duster нового поколения, который поступил в продаже в марте этого года. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Renault