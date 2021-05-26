Депутаты решили усилить наказание для пьяных водителей

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который усиливает ответственность за «пьяную» езду на автомобиле. Речь идет о водителях, которые уже были судимы за нарушение закона по статье 264 (1) УК, но снова сели за руль в нетрезвом виде. Статистика ярко демонстрирует, что в последние годы число таких повторных нарушений среди водителей значительно выросло.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что, только за 2020 год доля лиц, совершающих такие повторные преступления, составила 20% (в 2018 году их было только 10%, в 2019 году - 15%) от общего числа привлеченных к ответственности по данной статье. То есть, в среднем каждый пятый, уже судимый за алкогольное вождение, снова садится за руль пьяным. Причем, в некоторых регионах этот показатель даже выше. Например, в Удмуртской Республике - это 49% (почти каждый второй из тех, кто привлекался), в Мурманской - 30%, в Волгоградской области - 25%.

Цифры весьма красноречиво говорят, что принятых законом мер недостаточно, решили депутаты. Напомним, что на данный момент за вождение транспортного средства в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав от 1,5 до 3 лет и административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а в случае повторной ситуации - реальный срок заключения (до двух лет лишения свободы) или штраф в размере 200 - 300 тысяч рублей по уголовной статье.

Сейчас в поправках к Закону для тех, кто уже был судим за такое нарушение и снова сел за руль пьяным, предлагается повысить штрафы до 300 - 500 тыс. рублей, а сроки лишения свободы - до трех лет. Если в ходе судебного разбирательства будет выявлена недостаточность лишь одного материального наказания, дополнительно к нарушителю могут быть применены иные меры наказания: работы обязательного или принудительного характера, а также лишение свободы. Также депутаты предлагают для нарушителей увеличить и срок дополнительного наказания в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - до шести лет взамен установленного наказания до трех лет.

Остается только удивляться пока, почему в нашей стране «злостных» нарушителей данной статьи УК еще не лишают водительских прав пожизненно. Ведь в той же пояснительной записке приводятся такой пример: «В Калининградской области один водитель за 2016 год успел совершить 14 таких преступлений». Или вот еще - из наиболее ярких: в июле 2019 года на территории Брянской области россиянин, которого уже судили по статье 264 (1) УК, снова сел за руль в состоянии опьянения и совершил ДТП. При этом он погиб сам, а также убил еще трех человек, двое из которых - дети.

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