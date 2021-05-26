LADA Granta получила новую мультимедийную систему EnjoY Pro

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей семейства Granta с мультимедийной системой нового поколения LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто. Эта интеллектуальная мультимедийная система доступна для всех типов кузова Granta начиная с комплектации Comfort по цене от 638,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто в моделях Granta – это 7-дюймовый экран с отзывчивой и яркой матрицей IPS, качественный объемный звук ARKAMYS, а также регулярно обновляемое «по воздуху» программное обеспечение, которое позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся функций, добавлять новые и повышать стабильность их работы. Система отличается высоким быстродействием и возможностью пользоваться привычными сервисами в дороге: Навигатором, Музыкой, голосовым ассистентом Алиса и Заправками.

Напомним, новая мультимедийная система ранее уже была представлена в автомобилях семейства LADA Vesta включая версию Sport, XRAY Cross и XRAY.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи первой модели LADA, подключенной к телематической платформе LADA Connect, которая позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона. Для покупателей «подключенной» версии Granta будут доступны также индивидуальные условия сервисного обслуживания и специальные страховые программы. Новая телематическая система LADA Connect предлагается как опция для различных комплектаций по цене от 12 тыс. рублей, включая 3 года обслуживания.

По итогам четырех месяцев 2021 года в России было продано 44246 автомобилей LADA Granta, что на 35% выше показателя годичной давности. Таким образом, эта модель остается бестселлером на российской авторынке.