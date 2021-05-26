Выпуск легковых автомобилей в апреле вырос почти в 4,5 раза

По данным Росстата, за четыре месяца 2021 года с российских конвейеров сошло 502 тыс. легковых автомобилей, что на 41,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в апреле было выпущено 137 тыс. машин – это в 4,4 раза больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что российский завод Haval в прошлом месяце начал производство нового компактного кроссовера Haval Jolion. Кроме того, на предприятии Nissan в Санкт-Петербурге стартовал выпуск кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail с ProPilot, представляющей из себя первый уровень системы автономного вождения, и с новыми функциями Nissan Connect Services. Добавим также, что компания Skoda в апреле выпустила 750-тысячный автомобиль в России с момента запуска полномасштабного производства в октябре 2009 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-апреле составило 56 тыс. единиц, что на 54,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17,5 тыс. грузовиков – это на 92,2% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ в апреле увеличил производство на 24%, выпустив 4462 машинокомплекта. При этом предприятие вышло на темп производства на уровне 200 автомобилей в сутки – это на 15 машин больше, чем завод выпускал в начале года.

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Фото: Skoda