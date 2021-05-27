УАЗ «Пикап» поступил в продажу на иранском рынке

Ульяновский автозавод расширяет свою линейку на рынке Ирана. Как сообщает дистрибьютор Soroush Diesel Mabna в Instagram, в стране запустили продажи уже второй модели после «Патриота» – «Пикапа», стоимость которого составляет 21 тыс. долларов или 1,55 млн рублей по текущему курсу.

Иранцам пикапы предлагают исключительно в «топовой» комплектации, соответствующей российской «Люкс Премиум». В ее списке оснащения числятся две подушки безопасности, медиасистема, климат-контроль, легкосплавные колесные диски размерностью 16 дюймов и пластиковый вкладыш для грузовой платформы, пишет портал Motor.ru. Кроме того, имеются камера заднего вида, парктроник, система динамической стабилизации и антиблокировочная система. За доплату УАЗ «Пикап» могут дооснастить кунгом, крышкой для грузовой платформы, а также силовой трубой в кузов.

В движение пикап приводит стандартный бензиновый мотор ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с., сочетающийся с 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом. Доберется ли до иранского рынка версия с автоматом Punch Powerglide, пока неизвестно.

Напомним, в марте 2021-го в Иране стартовали «живые» продажи УАЗ «Патриот»: внедорожник стал первой моделью отечественного автозавода, вышедшей на иранский рынок спустя почти 30 лет после прекращения поставок. Он так же пока доступен только с механической коробкой, но к концу лета в Иран могут начать привозить «Патриоты» с «автоматом». Позже Soroush Diesel Mabna планирует начать на одном из крупнейших рынков Ближнего Востока продажи и других моделей – «Хантера» и «Профи».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году УАЗ поставил на экспорт 3625 машин, освоив при этом новые рынки – Конго, Камбоджа, Мьянма. Также автомобили ульяновского бренда были сертифицированы в Чили.

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: uaz.iran.offical / Instagram