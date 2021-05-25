Завод Tesla в Германии будет открыт до конца 2021 года

Завод Tesla в федеральной земле Бранденбург начнет производство автомобилей уже в конце 2021 года, заявил глава компании Илон Маск во время посещения строительной площадки в поселке Грюнхайде.

Как отмечает агентство "Финмаркет", первоначально производство планировалось начать в июле 2021 года, однако Tesla изменила заявку на строительство: теперь она включает и крупнейший в мире завод по производству аккумуляторных батарей - наряду с единственным в Европе заводом Tesla по выпуску самих электромобилей. Поскольку внесение дополнений в план строительства требует тщательной проверки региональными властями и общественностью, ожидается задержка на несколько месяцев.

В начале апреля Маск жаловался, что даже через 16 месяцев после первоначальной заявки не было названо конкретной даты для окончательного утверждения проекта гигафабрики, и это вынудило Tesla продвигаться вперед на свой страх и риск - на основе предварительных разрешений.

Проектная мощность завода Tesla под Берлином - 500 тыс. электромобилей в год. Строительство Gigafactory 4, начавшееся в первом квартале 2020 года, идет рекордными для современной Германии темпами. Первоначально Tesla намерена нанять 12 тыс. человек, но местные власти исходят из того, что к концу десятилетия на предприятии может быть создано до 40 тыс. рабочих мест.

Напомним, ранее глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Он также заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.