Рынок новых мотоциклов в апреле вырос в 2,5 раза

В апреле россияне приобрели 3984 новых мотоцикла, что на 145% больше, чем в апреле 2020 года. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» во многом объясняют такой рост тем, что год назад многие мотосалоны были закрыты из-за начавшейся пандемии коронавируса. С другой стороны, если сравнивать данный результат с тем, что был в апреле 2019-го (2415 шт.), то он оказывается на 65% выше.

Напомним, что 2021 год для данного сегмента рынка транспортных средств начался не слишком удачно: в январе он упал на 12%, в феврале – на 19%, в марте – на 43%. И вот теперь – положительная динамика на низкой базе прошлого периода.

В тройке лидеров – ни одного новичка: на первом месте по объемам купленной мототехники находится немецкий BMW с показателем 709 экземпляров (+222%), за ним следует индийский Bajaj (601 шт.; +180%), далее – Racer (451 шт.; +102%).

Почти треть рынка новых мотоциклов пришлась на Москву (835 шт.) и Московскую область (412 шт.). Еще по 6% заняли Санкт-Петербург и Свердловская область, имеющие идентичные объемы рынка (по 241 шт.). Порог в сотню купленных мотоциклов перешагнули также Челябинская и Нижегородская области (105 и 102 шт. соответственно).

Итоги апреля в значительной степени повлияли на статистику рынка мототехники за период с начала года. Так, в 1 квартале этот рынок был показывал падение на 35%, однако по итогам 4 месяцев он вышел «в плюс»: с января по апрель было приобретено 5253 мотоцикла, что на 46% больше, чем за тот же период 2020 года.

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Фото: bmw-motorrad.ru