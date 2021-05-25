Российский рынок новых электрокаров в апреле вырос в 8 раз

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в апреле 2021 года жители России купили 195 новых электромобилей. Это в 8 раз больше, чем в апреле 2020 года (24 шт.). Как отмечают эксперты агентства, во многом своим существенным ростом сегмент электромобилей обязан трем моделям, на долю которых пришлось 80% рынка. Кроме этого, сказалась и низкая сравнительная база прошлого периода, вызванная пандемией коронавируса.

Так, электрокар Porsche Taycan в апреле был реализован в количестве 85 экземпляров. Электрокроссовер Audi e-tron находится на втором месте модельного рейтинга – его приобрели в количестве 39 единиц. Напомним, что обе модели являются новичками рынка. На третьем месте модельного рейтинга находится Tesla Model 3 (32 шт.), объем покупки которой вырос в 8 раз. Кроме них, россияне в апреле 2021 года купили 13 электромобилей Nissan Leaf, 10 – JAC iEV7S, 6 – Tesla Model X, 5 – Jaguar I-Pace, 2 – Tesla Model Y. Кроме того, было приобретено еще по одному экземпляру Chevrolet Bolt, KIA Niro и Tesla Model S.

Более 40% рынка новых электрокаров в апреле пришлось на Москву (80 шт.), около 11% – на Санкт-Петербург (21 шт.). Из нестоличных регионов по данному показателю лидирует Свердловская область, где было куплено 13 электромобилей. В Подмосковье было совершено 11 таких покупок, в Краснодарском крае – 9. Еще в 37 субъектах РФ местные жители приобрели от 1 до 5 новых электромобилей.

Эксперты также отметили, что в целом с начала года в нашей стране было приобретено 502 новых электрокара, что в 6,5 раза больше, чем в январе – апреле 2020 года (77 шт.).

Какие еще электромобили могут появиться в России в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».