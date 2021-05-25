Опубликованы первые тизеры кроссовера smart

Марка smart опубликовала первые официальные тизеры своей самой крупной модели – электрического кроссовера. С него начнется новая глава в истории марки, ведь разработка кроссовера ведется в кооперации с холдингом Geely, да и по размерам это будет уже гораздо более крупный автомобиль, нежели привычные модели smart.

Как пишет издание «Авторевю», еще три года назад руководство бренда объявило о переводе всей гаммы на электротягу, а затем smart перешел под крыло СП концерна Daimler и китайского холдинга Geely. Производство машин будет перенесено в КНР, да и сами автомобили будут совсем другими. Например, в основу кроссовера ляжет электрическая модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанная компанией Geely и пока использованная только на дорогой модели Zeekr 001.

Разработка кроссовера smart ведется преимущественно в Китае, силами научно-технического центра Geely, но за облик отвечает немецкая команда во главе с шеф-дизайнером концерна Daimler Гордоном Вагенером. Судя по тизерам, smart уйдет от прежнего «игрушечного» дизайна к более агрессивному стилю. Также для кроссовера анонсирована современная медиасистема с голосовым управлением и функцией обновления «по воздуху».

Электрический кроссовер smart в предсерийном виде будет представлен в сентябре на автосалоне IAA в Мюнхене (туда выставка переедет из Франкфурта), а товарная версия ожидается в 2022 году.

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Фото: smart