Volkswagen Taos получил внедорожную версию

Североамериканское отделение Volkswagen разработало экспериментальный автомобиль Taos Basecamp. Машину выпустили в единственном экземпляре, но она дает представление о будущем оборудовании для нового кроссовера, который до конца 2021 года появится и в России.

Как пишет портал Autonews.ru, от стандартного автомобиля Volkswagen Taos Basecamp отличается модернизированной подвеской с увеличенным клиренсом, серебристыми защитными пластинами нижней части кузова, расширителями колесных арок и внедорожными покрышками.

Кроме того, кроссовер оснастили багажником на крыше и дополнительными светодиодными осветительными элементами. Салон значительным изменением не подвергся, однако там появилась специальная решетчатая секция для крепления различного специального оборудования при помощи карабинов, в том числе альпинистского снаряжения.

Североамериканские продажи нового Volkswagen Taos стартуют в июне. В США кроссовер будет доступен с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 160 л.с. и 249 Нм крутящего момента. Модификация с передним приводом оснащена 8-ступенчатым «автоматом», а с полным – 7-диапазонным роботом с двумя сцеплениями. Цены на Taos стартуют с отметки 22995 долларов (примерно 1,7 млн рублей по нынешнему курсу).

Российские продажи нового Volkswagen Taos должны начаться до конца нынешнего года. Кроссовер предложат 110-сильным 1,6-литровым атмосферным мотором, либо со 150-сильным 1,5-литровым агрегатом. Автомобиль, выпуск которого должны наладить в Нижнем Новгороде, будет доступен как с передним, так и с полным приводом. Цены на новинку объявят позже.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen