Toyota запатентовала в России новый кроссовер Corolla Cross

Компания Toyota запатентовала в России внешний вид нового компактного кроссовера Corolla Cross. Документ с изображениями автомобиля опубликован в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС), пишет портал Autonews.ru. Появится ли Toyota Corolla Cross в России, пока неизвестно. При этом кроссовер – глобальная модель японской марки: его продают в некоторых странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки, а в скором времени модель должна появиться в Индии, Австралии и США.

Напомним, Toyota Corolla Cross дебютировала в июне прошлого года в Таиланде. Длина автомобиля, созданного на новой модельной платформе TNGA, составила 4460 мм, а размер колесной базы – 2640 мм. Дорожный просвет равен 161 мм.

Внешне кроссовер больше напоминает «старший» RAV4 нового поколения, чем «донорскую» Corolla. При этом салон выполнен в стиле последней модели: Corolla Cross получил такой же отдельный дисплей-планшет мультимедиа, схожую виртуальную приборную панель и воздуховоды климатической установки той же формы.

Линейка двигателей Toyota Corolla Cross представлена 1,8-литровым бензиновым атмосферником мощностью 140 л.с. (175 Нм крутящего момента), действующим вместе с вариатором. Также кроссовер доступен с гибридной силовой установкой, состоящей из 100-сильного бензинового двигателя, электромотора и батареи.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2021 года продажи Toyota на российском рынке увеличились на 7% и составили 31765 автомобилей. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,2% против 7,2%, согласно данным АЕБ.

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Фото: Toyota