Японский авторынок в апреле вырос на 26%

Японский авторынок в апреле увеличился на 26,3% до 182760 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за четыре месяца 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 947232 машины (+6,1%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 26,7% до 101279 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 20737 машин (-7,2%). Замыкает тройку лидеров на этот раз Nissan, реализовавший 13120 автомобилей (+51,8%).