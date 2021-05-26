Эксперты рассказали, как дефицит микрочипов сказался на российском авторынке

Многие мировые автопроизводители вынуждены приостанавливать или сокращать выпуск автомобилей в связи с глобальным дефицитом микрочипов, которые широко используются в системах современных машин. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, насколько эта проблема сказалась на российском авторынке, и когда ситуация с нехваткой микрочипов для автопрома может нормализоваться.

По словам руководителя отдела продаж «Сигма Сервис» Георгия Коновалова, в настоящее время многие автопроизводители не могут поставить тот объём, который они должны поставить по планам продаж. Это касается автомобилей VAG-группы, корейского производства и многих других марок. Нехватка автомобилей сегодня наблюдается в любом сегменте: если нет чипов, то их нет и в массовом, и в премиальном сегменте. Если на сегодняшний день срок поставки автомобилей составляет около 4-5 месяцев, в будущем он может увеличиться до 7-8 месяцев.

В свою очередь, директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников отмечает, что дефицит товарных автомобилей по-прежнему наблюдается во многих брендах, и в некоторых из них ситуация с доступностью автомобилей даже хуже, чем была зимой. С импортными моделями ситуация в целом обстоит хуже, чем с локализованными. Между тем, дефицит микрочипов – далеко не единственная проблема глобального автомобильного производства. Так, уже сейчас дилеры начали сталкиваться с нехваткой запчастей. Пока проблемы касаются отдельных позиций по кузовным запчастям, однако не исключено, что скоро дефицит охватит и более массовые позиции.

«На рынке действительно присутствует дефицит электроники, который привел к тому, что дорогие комплектации автомобилей имеют ограничения по доступности. Это связано с отсутствием полупроводников, пневмоподвесок, микрочипов. Сейчас автопроизводители поставляют на рынок то, что могут произвести, а именно более простые унифицированные комплектации. Лучше производить то, на что есть комплектующие, чем вообще ничего. Дефицит электроники сохранится до осени, там эта проблема, скорее всего, будет решена», – комментирует генеральный директор АО АВТОDOM Андрей Ольховский.

Подробнее о влиянии глобального дефицита микрочипов на российский авторынок – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».