«Группа ГАЗ» планирует наладить производство в Узбекистане

«Группа ГАЗ» и правительство Ташкентской области Республики Узбекистан 24 мая подписали меморандум о сотрудничестве. Намерения сторон включают проработку организации производства на территории Ташкентской области легких коммерческих и среднетонажных автомобилей ГАЗ, а также спецтехники на их базе. Также стороны намерены разработать комплексное транспортное решение на базе техники «Группы ГАЗ» для обновления парков региона, включающее автомобили для ЖКХ, социальной и медицинской сфер, городских и пригородных пассажирских перевозок, для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Также, в соответствии с условиями меморандума, запланировано развитие современных цифровых онлайн-систем управления транспортным парком для последующего их внедрения в автомобили скорой помощи, социальных и коммунальных служб Ташкентской области.

Как отмечается, Узбекистан традиционно является одним из ключевых рынков ГАЗа в ближнем зарубежье, весомая доля поставок автомобилей ГАЗ в республику приходится на Ташкентскую область. Напомним, в апреле Горьковский автозавод поставил в Узбекистан 20 автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям республики. По заказу Министерства здравоохранения Узбекистана изготовлено 16 внедорожных автомобилей «Соболь» и 4 мобильных медицинских комплекса «ГАЗель Next».

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Фото: ГАЗ