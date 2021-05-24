КАМАЗ поставит в Москву 350 новых электробусов

КАМАЗ заключил очередной, четвертый по счету контракт на поставку электробусов в адрес ГУП «Мосгортранс». По условиям заключенного договора КАМАЗ поставит Москве в общей сложности 350 электробусов КАМАЗ-6282. Также в четвертый контракт включено 15-летнее обслуживание переданной инновационной техники, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоит отметить, что в рамках четвертого контракта впервые будут поставлены электробусы «КАМАЗ», собранные непосредственно в российской столице. Напомним, в конце апреля 2021-го состоялось открытие сборочного производства электробусов «КАМАЗ» на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Планируется, что первые собранные в Москве электробусы выйдут на линии уже мае.

Как отмечается, организация производства электробусов в столице сократит сроки поставки, сборки и обслуживания транспорта и позволит сэкономить на логистике. Созданные производственные мощности рассчитаны на сборку до 500 электробусов в год. Сами машины, как и прежде, доставляются в Москву из Нефтекамска на специальных тралах, и в Сокольниках продолжается их оснащение. Локализация производства электробусов в Москве достигнет 40%. При этом на СВАРЗ будут проводиться около 20 наиболее дорогих и высокотехнологичных сборочных операций – от установки дверей и отделки салона до оснащения программным обеспечением, которое управляет узлами и агрегатами электробуса. На втором этапе развития производства планируется до 2023 года реконструировать еще один цех СВАРЗ площадью 3000 кв.м, что позволит дополнительно выпускать по 200 электробусов в год. На производстве создано 100 высокотехнологичных рабочих мест, до 2023 года их количество увеличится вдвое. Инвестиции в проект составили 325 млн рублей.

Открытие сборочного производства электробусов «КАМАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе – часть большой программы по замене автобусного парка Москвы. Прежние транспортные средства в столице заменят на электробусы: городские власти практически прекратили закупку автобусов на дизельном топливе.

Напомним, первые электробусы вышли на улицы Москвы осенью 2018-го. По условиям контрактов в 2018-2021 годах отечественные производители ГАЗ и КАМАЗ поставили в столицу 600 электробусов. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня электробусный парк Москвы самый большой в Европе. В планах на ближайшие годы – увеличение парка электробусов до 2200 машин, что составит почти треть парка наземного транспорта столицы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года продажи электробусов «КАМАЗ» выросли на 18% до 200 единиц, в 2021 году производство инновационного транспорта планируется увеличить в два раза. В 2022 году планируется запустить в серийное производство нового низкопольного электробуса особо большого класса (так называемая «гармошка») КАМАЗ-6292.

Фото: КАМАЗ