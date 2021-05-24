Skoda Rapid в апреле стал бестселлером на рынках Москвы и Санкт-Петербурга

Наибольшей популярностью у жителей столичных городов в апреле 2021 года пользовался лифтбек Skoda Rapid. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования рынка новых легковых автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, отмечая, что такое произошло впервые.

Интересно, что первые шесть позиций в обоих мегаполисах занимают одни и те же модели, но в разной последовательности.

Так, в столице страны «Рапид» за весь прошлый месяц разошелся тиражом в 1439 экземпляров. Второе место по предпочтениям у москвичей занял KIA Rio (1320 шт.), на третьем – лифтбек Volkswagen Polo (1283 шт.). Далее в рейтинге следуют кроссоверы Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan (1088 и 850 шт. соответственно), за которыми расположился седан Hyundai Solaris (811 шт.).

В Петербурге чешский лифтбек по итогам апреля был куплен в количестве 530 единиц. Другой лифтбек – Volkswagen Polo – приобрели 417 жителей Северной столицы. Немного отстал от него кроссовер Hyundai Creta с результатом в 412 машин. KIA Rio (373 шт.) занял четвертую строчку, чуть опередив Volkswagen Tiguan (369 шт.). Шестым финишировал Hyundai Solaris (350 шт.).

Во сколько обходится содержание Skoda Rapid (или другого автомобиля)? Об этом можно узнать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Skoda