KIA запускает спецсерию Sportage Black Edition в комплектации Luxe Plus

Компания KIA расширила выбор комплектаций для спецсерии Sportage Black Edition, которая теперь также предлагается в более доступной версии Luxe Plus. Стоимость Sportage Black Edition в этой комплектации с 2,0-литровым бензиновым двигателем (150 л.с.) и приводом на переднюю ось составляет 1 млн 994 тыс. 900 рублей, с таким же двигателем, но с полным приводом – 2 млн 074 тыс 900 рублей, и с бензиновым двигателем 2,4 л (184 л.с.) и системой полного привода – 2 млн 194 тыс. 900 рублей. Во всех вариантах автомобиль имеет автоматическую 6-ступенчатую трансмиссию, сообщает пресс-служба корейской марки.

В комплектации Luxe Plus кроссовер Sportage Black Edition получил светодиодные дневные ходовые огни и фары, систему бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя при помощи кнопки. Мультимедийная система с 8-дюймовым цветным дисплеем поддерживает доступ к Apple CarPlay и Android Auto, а на экран выводится изображение камеры заднего вида с динамическими линиями разметки. В салоне устанавливается электрохромное (с самозатемнением) зеркало заднего вида.

Экстерьер кроссовера Sportage Black Edition отличают оформление решетки радиатора в черном цвете, черные накладки оригинального дизайна на переднем и заднем бампере, затемненные эмблемы KIA спереди и сзади. Название модели выполнено глянцевыми черными буквами по центру дверцы багажного отсека, особый дизайн имеет эмблема AWD для полноприводных версий. KIA Sportage Black Edition комплектуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с черным покрытием и затемненными логотипами.

Для спецсерии будут доступны семь цветов кузова, выигрышно сочетающихся с черными глянцевыми элементами: перламутрово-черный Pearl Black, белый Deluxe White, красный Infra Red, серебряный Lunar Silver, а также синий Blue Flame, белый Casa White и темно-серый Dark Penta Metal.

Напомним, специальная серия Black Edition вышла на российский рынок в феврале 2021 года. С тех пор более 2 тыс. покупателей остановили свой выбор на KIA Sportage в этом исполнении.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2021 года продажи KIA Sportage в нашей стране составили 10367 автомобилей, что на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате он вошел в ТОП-15 самых популярных автомобилей на российском рынке.

Какие еще модели KIA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: KIA