Названа дата запуска в производство премиальных седанов Aurus Senat

Компания "Аурус" начнет серийный выпуск седанов премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге 31 мая. Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

В марте стало известно, что пилотная партия машин серийной оснастки уже выпущена на заводе в Елабуге, машины проходят испытания в НАМИ, однако к продаже они не предназначены. Также сообщалось, что стоимость Aurus Senat в базовой комплектации может составить 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Цена на них достигнет 22 млн рублей.

Как сообщалось ранее, реализация проекта Aurus на заводе в Елабуге позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП "НАМИ" на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

В настоящее время компания "Аурус" завершает разработку еще двух моделей – минивэна Arsenal и внедорожника Komendant. По предварительным данным, первый должен получить одобрение типа транспортного средства в первой половине 2021 года, а сертификация второго намечена на конец года.

Кроме того, в марте 2021 года бренд Aurus представил прототип мотоцикла, разработанного ФГУП НАМИ в рамках проекта "Кортеж". Мотоцикл комплектуется электрической установкой мощностью 140 кВт. Разгон до «сотни» занимает у модели 3,7 секунды. Дизайн новинки выполнен в едином стиле с седаном Senat и будущим кроссовером марки Komendant.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: "Аурус"