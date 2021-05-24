Кемпер УАЗ «Байкал» скоро поступит в продажу

Кемпер УАЗ «Байкал», изначально ориентированный преимущественно на европейских клиентов, в скором времени будет производиться ограниченным тиражом на мощностях ульяновского предприятия «Автодом», в том числе для отечественных поклонников караванинга. После получения ОТТС новая модель будет доступна в салонах официальных дилеров марки, сообщает пресс-служба УАЗа.

Дебютировавшая год назад модификация претерпела ряд значимых изменений. Основой нового комплекта салонной мебели служит диван-трансформер. Специальный механизм раскладывания и дополнительный мягкий модуль позволяют оперативно оборудовать полноценное спальное место (1950 х 1200 мм). При необходимости заднее сиденье сдвигается по всей длине салона с помощью направляющих или демонтируется, высвобождая просторный грузовой отсек. Диван оснащен трехточечными ремнями безопасности для двух пассажиров и крепежом для установки столешницы. Последнюю можно использовать в качестве обеденного или рабочего стола.

Что касается остальных элементов интерьера, кухонный модуль по левой стороне салона оборудован встроенным автомобильным холодильником с верхней загрузкой, портативной плитой, мойкой с крышкой в виде разделочной доски, смесителем для подачи воды и выдвижным ящиком для хранения столовых приборов. Здесь же предусмотрены ниша для транспортировки портативного туалета, шкаф для личных вещей и багажа, а также технический отсек, вмещающий два 20-литровых водяных бака.

Установленный ближе к перегородке между водительским и пассажирским отсеками мебельный блок со столешницей и нишей для хранения портативной газовой плиты также выполняет функцию ступени для подъема на второй ярус кровати, смонтированной в подъемной или стационарной крыше УАЗ «Байкал».

По правой стороне салона расположенеще один компактный модуль с емкостями для хранения вещей, блоком включения внешнего и внутреннего освещения, розеткой 220В и разъемом USB. Вся мебель изготовлена из облегченной фанеры с прочной водостойкой ламинацией HPL-пластиком. Внутренние кузовные поверхности обшиты пластиковыми листами АБС, полностью закрывающими металлические элементы.

На выбор покупателям предлагается четыре варианта надстроек верха, которые позволяют увеличить высоту салона до 1650 или 2000 мм и получить дополнительное спальное место. Модификации с подъемной крышей оборудованы специализированными механизмами типа «ножницы» и амортизаторами. Плотный непромокаемый тент оснащен москитными сетками и открывающимися прозрачными оконными вставками. Полный функционал такого УАЗ «Байкал» доступен исключительно во время стоянки – в походном положении верх складывается и фиксируется специальными ремнями.

Модификации со стационарной крышей позволяют пользоваться увеличенным внутренним пространством кемпера на постоянной основе. Данный верх оборудован стеклопластиковыми боксами для багажа в передней и задней частях салона и не предполагает монтаж дополнительного спального места на втором ярусе.

В стеклопластиковых элементах отделки «жилой зоны» УАЗ «Байкал» предусмотрена LED подсветка по периметру салона. Диодные светильники с отдельной кнопкой включения также установлены в передней и задней частях дополнительного верха. В потолочную панель водительского отсека, помимо дополнительного источника света, интегрировано оборудование ЭРА-ГЛОНАСС.

Кемпер оснащается двигателем ЗМЗ (112 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом c понижающим рядом в раздаточной коробке. Внедорожный потенциал усилили установкой лифт-комплекта кузова, пневмоэлементов, способных изменять дорожный просвет и регулировать жесткость подвески, шноркеля и шин BFGoodrich All Terrain.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: УАЗ