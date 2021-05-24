СберАвто запускает долгосрочную аренду автомобилей

Компании СберАвто и СберЛизинг запускают сервис подписки на автомобили для физических лиц. Сервис предоставляет новые авто в долгосрочную и краткосрочную аренду с полным обслуживанием на протяжении периода эксплуатации. Новый продукт – СберАвтоподписка – эксклюзивно доступен в приложении и на сайте СберАвто, сообщает пресс-служба компании.

В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО. Таким образом, для аренды нового автомобиля достаточно оплатить первый арендный платеж и внести небольшой возвратный страховой депозит.

Арендовать авто можно на срок от 6 месяцев до 3 лет. СберАвтоподписка доступна водителям старше 21 года с водительским стажем не менее одного года. Пользователь может управлять необходимым набором услуг: конфигурировать пробег, срок аренды, тип страховки, подбирая все параметры под свои нужды. Ориентировочный ежемесячный платеж на автомобиль составляет 1,7–2,2% от его рекомендованной розничной цены. Стоимость подписки зависит от срока аренды, ежегодного пробега и ликвидности автомобиля на вторичным рынке.

Сервис подписки доступен в Москве, Московской области и в скором времени запустится в Санкт-Петербурге. Техническое обслуживание и эксплуатация авто возможны на всей территории РФ. К концу 2021 года СберАвтоподписка появится в других регионах страны. Сейчас в сервисе в наличии более 40 моделей популярных авто – от LADA и Skoda до Range Rover и Porsche, заблаговременно заказанных на заводах импортеров. Сервис также готов предоставить подписку на любой автомобиль под заказ, подбирая его из наличия либо заказывая на производстве.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей при покупке, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: СберАвто