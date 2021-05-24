Новая модификация Skoda Karoq скоро выйдет на российский рынок и станет самой популярной

В ближайшее время на российском рынке должна появиться четвертая модификация чешского компактного кроссовера Skoda Karoq. Модель будет оснащена 1,6-литровым двигателем MPI мощностью 110 л.с. в паре с 6-ступенчатым «автоматом». В таком сочетании силового агрегата и трансмиссии автомобиль будет доступен только с передним приводом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил руководитель PR-направления Skoda Auto Russia Тимур Алиев.

Напомним, что в данный момент модель Skoda Karoq доступна в трех модификациях. На старте продаж в начале 2020 года на наш рынок вышла переднеприводная версия с двигателем 1.4 TSI (150 л.с.) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. С июля прошлого года начала продаваться полноприводная версия с тем же двигателем и высокотехнологичной коробкой DSG-6. А с октября стал доступен для заказа базовый двигатель 1,6 литра (110 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой «механикой».

Новую модификацию Skoda Karoq стоит ожидать в начале второго полугодия. Точных сроков выхода представители бренда пока не называют, но обещают в ближайшее время сделать отдельный релиз по этому поводу. Стоимость будет чуть выше версии с аналогичным двигателем и механикой. В тоже время, она станет наиболее доступной модификацией Karoq с автоматической трансмиссией. За счет этого, по мнению представителей бренда, новая комплектация должна стать самой популярной в гамме компактного SUV Skoda Karoq.

По состоянию на май 2021 года рекомендованные розничные цены на Skoda Karoq начинаются от 1 529 000 рублей. За эти деньги можно заказать моноприводную версию с двигателем 1.6 MPI и механической трансмиссией в комплектации Active. Самая дорогая версия 1.4 TSI 4x4 DSG-6 в комплектации Style оценивается в 1 972 000 рублей. По словам Тимура Алиева, несмотря на ситуацию рыночного дефицита, в данный момент автомобили можно выбрать как из наличия у дилеров, так и заказать требуемую конфигурацию на производстве. В этом случае ориентировочный срок ожидания может составлять 2 – 3 месяца.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году на российском рынке было продано 12288 автомобилей Karoq, а за первые 4 месяца 2021 года – 6716 штук. На этот компактный кроссовер сейчас приходится 20% от общего объема продаж автомобилей марки Skoda в России. На данный момент наиболее популярная версия Skoda Karoq – с двигателем 1.4 TSI, автоматом и передним приводом. Чаще всего покупатели выбирают среднюю комплектацию Ambition. Компактный SUV Skoda Karoq стабильно входит в ТОП-25 наиболее популярных автомобилей на российском рынке и стал лучшим автомобилем 2020 года по версии авторитетного автомобильного издания «АвтоРевю».

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Фото: АВТОСТАТ