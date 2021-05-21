Российский рынок новых автобусов в апреле вырос в 2,3 раза

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что объем рынка новых автобусов в России по итогам апреля 2021 года составил 1175 единиц. Это в 2,3 раза больше, чем год назад. Одной из причин такого роста является низкая сравнительная база, вызванная начавшейся год назад пандемией коронавируса и затронувшей все сегменты авторынка.

Порядка 70% купленных в апреле автобусов пришлось на марку «ПАЗ», что составляет 791 экземпляр. Примерно каждый шестой автобус относится к бренду «ЛИАЗ» (205 шт.), а замкнул тройку марок-лидеров еще один отечественный производитель – «НЕФАЗ» (56 шт.). Лучшими среди иностранных брендов стали Iveco и Yutong, продукция которых разошлась тиражом в 29 и 27 единиц соответственно.

В региональной структуре этого рынка за апрель лидирует Москва – здесь был куплен 151 новый автобус. Отметку в 100 экземпляров преодолели также Кемеровская (103 шт.) и Воронежская (101 шт.) области. В ТОП-5 здесь вошли еще Алтайский край (60 шт.) и Пензенская область (32 шт.).

Что касается итогов 4 месяцев нынешнего года, то за этот период рынок новых автобусов в РФ показывает падение. Так, с января по апрель его объем составил 3678 единиц – на 6% меньше, чем за 4 месяца 2020 года.

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Фото: bus.ru