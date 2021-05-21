Tesla намерена официально продавать электромобили в России

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Он также заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей, пишет агентство «РИА Новости».

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 10836 легковых электромобилей. За последний год объем этого парка вырос на 71%, чему во многом способствовала отмена ввозных пошлин на электрокары для стран Таможенного союза. При этом парк электромобилей довольно «молод» – его средний возраст чуть превышает 7 лет. На начало нынешнего года он представлен 18 моделями 14 различных марок. 83% всех электромобилей приходится на Nissan Leaf – в России насчитывается чуть более 9 тыс. экземпляров этой модели. Более 6% всех электрокаров в России относится к марке Tesla (модели 3, S, X, Y – суммарно почти 700 единиц), а еще около 4% – это Mitsubishi i-MiEV (400 шт.). Кроме них, свыше 100 транспортных средств на электротяге имеют Jaguar и Audi. У оставшихся брендов данный показатель меньше, а на долю каждого из них приходится менее 1%.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».