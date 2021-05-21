АВТОВАЗ прогнозирует рост российского авторынка в 2021 году

АВТОВАЗ прогнозирует рост продаж на российском рынке легковых автомобилей и LCV на 6,3%, до 1,7 млн штук. Об этом сообщил вице-президент компании по внешним связям Сергей Громак в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного развитию автокомпонентной отрасли, отметив, что ситуация на рынке очень волатильная, и оценки аналитиков компании регулярно меняются.

Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса российский авторынок сократился на 9,1%, до 1,6 млн машин.

При этом С.Громак уточнил, что для поддержки российского авторынка необходимо продолжение госпрограмм спроса на новые машины, в частности, льготного автокредитования. «Откуда взять деньги на поддержку рынка? На наш взгляд, одним из источников могла бы стать индексация утилизационного сбора на автомобили. То есть, отрасль сама себя профинансирует», – рассказал С.Громак, которого цитирует агентство «Прайм».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство планирует дополнительно направить порядка 5 млрд рублей на программу льготного автокредитования, которая была приостановлена в середине февраля из-за исчерпания выделенного ранее бюджета в 8,9 млрд рублей. По данным участникам отрасли, госпрограмма может быть возобновлена в июне. Вероятно, к этому моменту должно быть окончательно одобрено решение о росте утильсбора на легковые автомобили на 25% – именно за счет него в правительстве хотели найти дополнительные средства на поддержку спроса. В Минпромторге полагают, что теперь средств на льготные автокредиты хватит до конца года, но, судя по историческим данным, речь может идти скорее о нескольких месяцах. Напомним, по итогам первых двух месяцев 2021 года по программе льготного автокредитования было продано около 35,4 тыс. машин.

Как отмечает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, в ближайшие месяцы спрос на автомобили будет по-прежнему высоким благодаря продлению программ государственной поддержки, однако и цены на авто к концу года могут увеличиться на те же 10%, что позволяют сэкономить льготные кредиты.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: «АВТОСТАТ»