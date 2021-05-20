Geely привезет в Россию шесть новинок в ближайшие четыре года

Компания Geely в ближайшие четыре года представит на российском рынке шесть новых кроссоверов. Это следует из слайда внутренней презентации автопроизводителя, опубликованного с Instagram-аккаунте Клуба владельцев «Джили».

Согласно слайду, в 2021 года в России появится кроссовер С-класса. По всей видимости, речь идет о модели Geely Altas Pro, который поступит в продажу в третьем квартале нынешнего года, пишет портал «Китайские автомобили». Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely в нашей стране.

В 2022 году до российских дилеров доберется флагманский среднеразмерный кроссовер Geely KX11, который был представлен на прошедшем недавно Шанхайском автосалоне. В 2023-м Geely привезет в нашу страну компактный и среднеразмерный кроссоверы, а в 2024-м – еще один SUV-B и большой SUV-D, о которых пока нет данных.

Напомним, в настоящее время марка Geely представлена кроссоверами Geely Atlas, Coolray и Emgrand X7, а также купе-кроссовером Geely Tugella. Стоит отметить, что ранее компания Geely прекратила поставки на российский рынок хэтчбека GS и кроссовера Emgrand X7.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Geely реализовали 1811 автомобилей, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2021 года в России была продана 5301 машина китайской марки (+78%).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».